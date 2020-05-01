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      Кипр ослабляет карантин: с 9 июня возобновят авиасообщение

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      Кипр ослабляет карантин: когда возобновят авиасообщение
      Кіпр послаблює карантинні обмеження / uvidpustku.com

      Карантинные ограничения из-за коронавируса на Кипре начнут ослаблять 4 мая. Уже с 9 июня остров возобновит авиасообщение, а с 14 июля заработают кинотеатры, театры и казино.

      Пом’якшення карантинних обмежень на Кіпрі відбувається у кілька етапів, пише Xinhua.

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      Перші послаблення розпочнуться 4 травня.

      З 9 червня Кіпр відновлює авіасполучення, яке припинили через епідемію коронавірусу,
      – йдеться у повідомленні.

      За інформацією міністерства охорони здоров’я, аеропорти відновлять роботу в рамках третього етапу перезапуску економіки.

      Кому ще дозволять працювати з 9 червня

      • морським портам – дозволять приймати круїзні лайнери;
      • закладам громадського харчування – зможуть приймати клієнтів як у закритому приміщенні, так і на відкритому повітрі;
      • готелям – дозволено приймати туристів, які зможуть потрапити у країну, зважаючи на коронавірусну ситуацію.

      Останній етап послаблення карантину планують запустити 14 липня. Тоді відновлять роботу кінотеатри, театри й казино. Крім того, влада дозволить проводити фестивалі та концерти.

      Важливо! Станом на 1 травня на Кіпрі коронавірус зафіксували у 850 людей. Від недуги померли 15 осіб, одужали – 296.

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус COVID-19 авиация Гостиницы Кипр Путешествия
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