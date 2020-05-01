Кіпр послаблює карантин: з 9 червня відновлять авіасполучення
Карантинні обмеження через коронавірус на Кіпрі почнуть послаблювати 4 травня. Вже з 9 червня острів відновить авіасполучення, а з 14 липня запрацюють кінотеатри, театри та казино.
Пом’якшення карантинних обмежень на Кіпрі відбувається у кілька етапів, пише Xinhua.
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Перші послаблення розпочнуться 4 травня.
З 9 червня Кіпр відновлює авіасполучення, яке припинили через епідемію коронавірусу,
– йдеться у повідомленні.
За інформацією міністерства охорони здоров’я, аеропорти відновлять роботу в рамках третього етапу перезапуску економіки.
Кому ще дозволять працювати з 9 червня
- морським портам – дозволять приймати круїзні лайнери;
- закладам громадського харчування – зможуть приймати клієнтів як у закритому приміщенні, так і на відкритому повітрі;
- готелям – дозволено приймати туристів, які зможуть потрапити у країну, зважаючи на коронавірусну ситуацію.
Останній етап послаблення карантину планують запустити 14 липня. Тоді відновлять роботу кінотеатри, театри й казино. Крім того, влада дозволить проводити фестивалі та концерти.
Важливо! Станом на 1 травня на Кіпрі коронавірус зафіксували у 850 людей. Від недуги померли 15 осіб, одужали – 296.