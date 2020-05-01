Кіпр послаблює карантин: з 9 червня відновлять авіасполучення

Карантинні обмеження через коронавірус на Кіпрі почнуть послаблювати 4 травня. Вже з 9 червня острів відновить авіасполучення, а з 14 липня запрацюють кінотеатри, театри та казино.

Пом’якшення карантинних обмежень на Кіпрі відбувається у кілька етапів, пише Xinhua.

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Перші послаблення розпочнуться 4 травня.

З 9 червня Кіпр відновлює авіасполучення, яке припинили через епідемію коронавірусу,

– йдеться у повідомленні.

За інформацією міністерства охорони здоров’я, аеропорти відновлять роботу в рамках третього етапу перезапуску економіки.

Кому ще дозволять працювати з 9 червня

морським портам – дозволять приймати круїзні лайнери;

закладам громадського харчування – зможуть приймати клієнтів як у закритому приміщенні, так і на відкритому повітрі;

готелям – дозволено приймати туристів, які зможуть потрапити у країну, зважаючи на коронавірусну ситуацію.

Останній етап послаблення карантину планують запустити 14 липня. Тоді відновлять роботу кінотеатри, театри й казино. Крім того, влада дозволить проводити фестивалі та концерти.

Важливо! Станом на 1 травня на Кіпрі коронавірус зафіксували у 850 людей. Від недуги померли 15 осіб, одужали – 296.