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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Кіпр послаблює карантин: з 9 червня відновлять авіасполучення

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      Кіпр послаблює карантин: коли відновлять авіасполучення
      Кіпр послаблює карантинні обмеження / uvidpustku.com

      Карантинні обмеження через коронавірус на Кіпрі почнуть послаблювати 4 травня. Вже з 9 червня острів відновить авіасполучення, а з 14 липня запрацюють кінотеатри, театри та казино.

      Пом’якшення карантинних обмежень на Кіпрі відбувається у кілька етапів, пише Xinhua.

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      Перші послаблення розпочнуться 4 травня.

      З 9 червня Кіпр відновлює авіасполучення, яке припинили через епідемію коронавірусу,
      – йдеться у повідомленні.

      За інформацією міністерства охорони здоров’я, аеропорти відновлять роботу в рамках третього етапу перезапуску економіки.

      Кому ще дозволять працювати з 9 червня

      • морським портам – дозволять приймати круїзні лайнери;
      • закладам громадського харчування – зможуть приймати клієнтів як у закритому приміщенні, так і на відкритому повітрі;
      • готелям – дозволено приймати туристів, які зможуть потрапити у країну, зважаючи на коронавірусну ситуацію.

      Останній етап послаблення карантину планують запустити 14 липня. Тоді відновлять роботу кінотеатри, театри й казино. Крім того, влада дозволить проводити фестивалі та концерти.

      Важливо! Станом на 1 травня на Кіпрі коронавірус зафіксували у 850 людей. Від недуги померли 15 осіб, одужали – 296.

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус COVID-19 авіація Готелі Кіпр Подорожі
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