На Кипре объявили траур по убитым в Буче: фото с акции памяти

В городах Кипра 5 апреля в 19:00 объявили траур по убитым украинцами в Буче. На набережной собрались неравнодушные всех возрастов – и дети, и пожилые люди.

Только в городе Лимасол на акцию вышли около 1 тысячи человек. Об этом сообщает 24 канал.

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В Пафосе люди зажгли свечи и выложили их в форме украинского герба. Они держали в руках флаги, баннеры и детские игрушки – как символ замученных детей на Киевщине.

Отметим, что во время траурной церемонии звучала тихая музыка, а люди выкрикивали "Слава Украине" и "Герои не умирают". Они исполнили гимн Украины и прошлись по побережью.

Люди обустроили Мемориал жертв зверств в Буче / Фото 24 канала предоставили очевидцы



На акцию принесли много детских игрушек / Фото 24 канала предоставили очевидцы

Люди требуют прекратить войну в Украине / Фото 24 канала предоставили очевидцы

Отметим, ранее, 27 марта, на Кипре состоялся митинг солидарности с украинцами.

Кстати, община украинцев в Кипре рассказала, что на остров прибыли уже около 9 тысяч наших граждан, которые спасались от войны.