Протесты переросли в погромы

Местные правоохранители сообщают, что около 2 500 демонстрантов отправились под штаб-квартиру Sigma TV. Там они начали бить окна здания и подожгли несколько автомобилей.

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Представители СМИ рассказали, что полицейские находились в помещении телекомпании и оберегали работников и журналистов. В то же время в Sigma TV осудили "трусливую атаку".

  • Поддержал их позицию президент Кипра Никос Анастасиадис. Он назвал случившееся "ударом по демократии".

Глава государства также добавил, что власть не допустит "угроз или шантажа" и со всей строгостью отреагирует на нарушение законодательства.

Ситуация с коронавирусом на Кипре: коротко

  • На Кипре зафиксировали свыше 92 тысяч случаев COVID-19.
  • Умерли от осложнений коронавирусной инфекции 390 человек.
  • Преодолеть смертельную болезнь смогли 40 тысяч граждан.