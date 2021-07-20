Протесты переросли в погромы
Местные правоохранители сообщают, что около 2 500 демонстрантов отправились под штаб-квартиру Sigma TV. Там они начали бить окна здания и подожгли несколько автомобилей.
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Представители СМИ рассказали, что полицейские находились в помещении телекомпании и оберегали работников и журналистов. В то же время в Sigma TV осудили "трусливую атаку".
- Поддержал их позицию президент Кипра Никос Анастасиадис. Он назвал случившееся "ударом по демократии".
Глава государства также добавил, что власть не допустит "угроз или шантажа" и со всей строгостью отреагирует на нарушение законодательства.
Ситуация с коронавирусом на Кипре: коротко
- На Кипре зафиксировали свыше 92 тысяч случаев COVID-19.
- Умерли от осложнений коронавирусной инфекции 390 человек.
- Преодолеть смертельную болезнь смогли 40 тысяч граждан.