Протести переросли у погроми

Місцеві правоохоронці повідомляють, що близько 2 500 демонстрантів вирушили до штаб-квартири Sigma TV. Там вони почали бити вікна будівлі та підпалили кілька автомобілів.

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Представники ЗМІ розповіли, що поліцейські перебували у приміщення телекомпанії та оберігали працівників і журналістів. Водночас у Sigma TV засудили "боягузливу атаку".

Підтримав їхню позицію президент Кіпру Нікос Анастасіадіс. Він назвав те, що трапилося, "ударом по демократії".

Глава держави також додав, що влада не допустить "погроз або шантажу" та з усією суворістю відреагує на порушення законодавства.

Зверніть увагу! Телекомпанія Sigma TV активно критикує тих, хто виступає проти вакцинації та запровадження коронавірусних обмежень.

Ситуація з коронавірусом на Кіпрі: коротко

На Кіпрі зафіксували понад 92 тисячі випадків COVID-19.

Померли від ускладнень коронавірусної інфекції 390 осіб.

Здолати смертельну хворобу змогли 40 тисяч громадян.

Актуально! Кіпр цього тижня запровадив безпечний пропуск, що дозволяє лише вакцинованим проти COVID-19 заходити у супермаркети, торгові центри, ресторани та інші підприємства.