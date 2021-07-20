Протести переросли у погроми
Місцеві правоохоронці повідомляють, що близько 2 500 демонстрантів вирушили до штаб-квартири Sigma TV. Там вони почали бити вікна будівлі та підпалили кілька автомобілів.
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Представники ЗМІ розповіли, що поліцейські перебували у приміщення телекомпанії та оберігали працівників і журналістів. Водночас у Sigma TV засудили "боягузливу атаку".
- Підтримав їхню позицію президент Кіпру Нікос Анастасіадіс. Він назвав те, що трапилося, "ударом по демократії".
Глава держави також додав, що влада не допустить "погроз або шантажу" та з усією суворістю відреагує на порушення законодавства.
Ситуація з коронавірусом на Кіпрі: коротко
- На Кіпрі зафіксували понад 92 тисячі випадків COVID-19.
- Померли від ускладнень коронавірусної інфекції 390 осіб.
- Здолати смертельну хворобу змогли 40 тисяч громадян.