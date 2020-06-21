Лидер партии Кира Рудик назвала ключевые законы, которые приняли в Раде именно благодаря депутатам "Голоса". В частности, речь идет о массовом тестировании, рынке земли и поддержке бизнеса во время коронавируса.

Закон о массовом тестировании

В интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале Кира Рудик рассказала, что команда "Голоса" инициировала, создала и приняла закон о массовом тестировании.

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Он предусматривает проверку на антитела к COVID-19 и ПЦР-тесты. По ее словам, это закон, который обязывает министра Степанова, хочет он того или нет, сделать в Украине массовое тестирование. И заметила, что без "Голоса" этого закона не было бы.

Нардеп отметила, что это исключительно закон фракции, который понятен всем. И, в частности, объяснила: для того, чтобы бороться с COVIDом, нужно понять его распространение.

До момента, пока мы не придумали этот закон, этого плана не было. Теперь он есть, он очень слабо выполняется, но выполняется. То есть, теперь мы дали Степанову стратегию, что делать дальше,

– прокомментировала Кира Рудик.

Что известно о проведении массового тестирования в Украине?

Владимир Зеленский 19 мая



Закон также касается медиков, правоохранителей и других работников, которые вовлечены в противоэпидемические мероприятия.



Заметим, что законом предусмотрена выплата в размере 50% средней заработной платы людям, которые лечатся в медучреждениях или находятся на самоизоляции. Владимир Зеленский 19 мая подписал закон , предусматривающий обязательное тестирование всех людей с симптомами COVID-19, а также тех, кто контактировал с больными коронавирусом.Закон также касается медиков, правоохранителей и других работников, которые вовлечены в противоэпидемические мероприятия.Заметим, что законом предусмотрена выплата в размере 50% средней заработной платы людям, которые лечатся в медучреждениях или находятся на самоизоляции.

Правки в закон о рынке земли

Лидер партии отметила, что закон о рынке земли стал таким, какой он есть сейчас, благодаря "Голосу". То есть, речь идет о 5 поправках, без которых члены фракции не соглашались голосовать.

"Это и отказ приобрести землю в Украине гражданам РФ или любому связанному с ними. Если бы не мы, то этого не было, и ее можно было бы продавать кому угодно", – отметила она.

По ее мнению, возможно, существуют какие-то способы, чтобы отменить эту правку, но этот парламент не примет их.

Также она рассказала, что с помощью "Голоса" в законе появились поправки по:

количеству земли в одни руки;

создании аграрного фонда, чтобы деньги от продажи земли шли на поддержку крестьян;

этапности, то есть, что сначала физлица, затем юрлица.

Что известно о законе о рынке земли / Инфографика 24 канала

Поддержка бизнеса во время пандемии

Кроме того, Кира Рудик рассказала, что "Голос" вместе со всеми фракциями рассмотрел закон о поддержке среднего и малого бизнеса во время коронавируса. "Делали конкретно мы, фракция "Голос", – подчеркнула она.

Депутат отметила, что законы в поддержку бизнеса работают:

отмена ЕСВ (единый социальный взнос – 24 канал) на время карантина;

отмена каких-либо проверок.

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