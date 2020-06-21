Лідерка партії Кіра Рудик назвала ключові закони, які прийняли в Раді саме завдяки депутатам "Голосу". Зокрема, мовиться про масове тестування, ринок землі та підтримку бізнесу під час коронавірусу.

Закон про масове тестування

В інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі Кіра Рудик розповіла, що команда "Голосу" ініціювала, створила та прийняла закон про масове тестування.

Перша частина інтерв'ю Що буде з "Голосом" без Вакарчука та кому зручний Аваков: інтерв'ю з Кірою Рудик

Він передбачає перевірку на антитіла до COVID-19 і ПЛР-тести. За її словами, це закон, який зобов'язує міністра Степанова, хоче він того чи ні, зробити в Україні масове тестування. І зауважила, що без "Голосу" цього закону не було б.

Нардепка зазначила, що це виключно закон фракції, який зрозумілий усім. І, зокрема, пояснила: для того, щоб боротися з COVIDом, потрібно зрозуміти його розповсюдження.

До моменту, поки ми не придумали цей закон, цього плану не було. Тепер він є, він дуже слабко виконується, але виконується. Тобто, тепер ми дали Степанову стратегію, що робити далі,

– прокоментувала Кіра Рудик.

Що відомо про проведення масового тестування в Україні? Володимир Зеленський 19 травня



Закон також стосується медиків, правоохоронців та інших працівників, які залучені в протиепідемічних заходах. Володимир Зеленський 19 травня підписав закон , який передбачає обов'язкове тестування всіх людей з симптомами COVID-19, а також тих, хто контактував з хворими на коронавірус.Закон також стосується медиків, правоохоронців та інших працівників, які залучені в протиепідемічних заходах. Зауважимо, що законом передбачено виплату у розмірі 50% середньої заробітної плати людям, які лікуються у медзакладах або перебувають на самоізоляції.

Правки до закону про ринок землі

Лідерка партії зазначила, що закон про ринок землі став таким, яким він є зараз, завдяки "Голосу". Тобто, мовиться про 5 правок, без яких члени фракції не погоджувалися голосувати.

"Це і відмова придбати землю в Україні громадянам РФ або будь-кому, пов’язаному з ними. Якби не ми, то цього не було б, і її можна було продавати кому завгодно", – наголосила вона.

На її думку, можливо існують якісь способи, щоб скасувати цю правку, але цей парламент не прийме їх.

Також вона розповіла, що з допомогою "Голосу" в законі з'явилися правки щодо:

кількості землі в одні руки;

створення аграрного фонду, щоб гроші з продажу землі йшли на підтримку селян;

етапності, тобто, що спочатку фізособи, потім юрособи.



Що відомо про закон про ринок землі / Інфографіка 24 каналу

Підтримка бізнесу під час пандемії

Крім цього, Кіра Рудик розповіла, що "Голос" разом зі всіма фракціями розглянув закон про підтримку середнього та малого бізнесу під час коронавірусу. "Робили конкретно ми, фракція "Голос"", – наголосила вона.

Депутатка відзначила, що закони на підтримку бізнесу працюють:

скасування ЄСВ (Єдиний соціальний внесок – 24 канал) на час карантину;

скасування будь-яких перевірок.