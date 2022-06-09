Об этом рассказал директор Института стратегических исследований и безопасности Петр Лисянский. Он говорит, что с Кириенко в Кремле "считаются".

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Какое влияние оказывает Сергей Кириенко? На это Лисянский ответил, что Кириенко оказывает большое влияние, у него есть право "звонка" и "входа" к Путину.

Поэтому его и назначили куратором временного оккупированных территорий Украины. И концепцию аннексии этих территорий формулирует и передает Путину именно Кириенко,

– объяснил Лисянский.

Эксперт убеждает, что он имеет влияние, но не так большое, как, например, у Патрушева. И все же, с ним считаются.

По словам Лисянского, на оккупированных территориях сейчас будут заниматься популизмом. Ведь они до 11 сентября хотят "провести референдум" и вывезти людей.

Кто такой Кириенко и чем он будет заниматься

В МВД сообщили, что Кремль назначил нового так называемого "смотрящего" за Донбассом и недавно оккупированными территориями. Им стал Сергей Кириенко.

Политолог Олег Лесной рассказал, что когда-то Кириенко в российских политических кругах называли "киндер-сюрприз", потому что в свое время он пришел в российское правительство очень молодым. Работа его тогда была провальной и закончилась уходом с поста.

По его мнению, Кириенко будет пытаться выполнить данное электорату обещание Путина. Организовать "победу", чтобы продать ее внутреннему потребителю.

В то же время, глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак говорит, что сейчас Кириенко работает "на посылках" у Путина, ездит оккупированным Донбассом и готовит "парады" в Мариуполе, общается с "гауляйтерами".

По его словам, с премьера Кириенко дослужился до целого заместителя главы путинской администрации (после того как некоторое время возглавлял "Росатом").

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