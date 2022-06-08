Об этом в своем телеграмм-канале 8 июня сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что это впервые откровенно оккупационные власти назначили на "руководящую должность" на оккупированных территориях человека из России.

Важно В Мариуполе кафиры продолжают свозить тела горожан в помещение супермаркетов, – Андрющенко

По его словам, в оккупационных "властях" Донецкой области сейчас происходит ротация. Кроме того, ротация "правительства" кафиров состоялась одновременно с визитом первого заместителя администрации президента России Сергея Кириенко.

Именно Кириенко доставил приказ о назначении Виталия Хоценко и проконтролировал его исполнение. Впоследствии состоялся визит Пушилина и Кириенко в Мариуполь.

Власть передается россиянам напрямую. Иващенко, еще не поздно сдаться в плен в Украине. Хотя бы сохранишь жизнь,

– написал Андрющенко.

По его мнению, россияне также полностью отвергли идею о так называемом "референдуме". "Никаких референдумов. Никаких гречек. Прямая интеграция в Россию набирает обороты", – резюмировал советник мэра Мариуполя.

Новости из Мариуполя: что важно знать

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что сейчас 2 349 украинских защитников Мариуполя, которые героически обороняли город, но сейчас находятся в плену россиян, содержатся не в лучших условиях .

Впрочем, с ними все хорошо, они живы и здоровы, имеют пищу и воду. Данилов подтвердил, что Украина сейчас делает все от себя зависящее, чтобы вернуть их на подконтрольную нашему государству территорию.

Российские кафиры пытаются захватить все, что еще уцелело в Мариуполе. Так недавно они захватили местные отделения Укрпочты и успели даже присвоить им российские почтовые индексы.

Мариупольцы, которым удалось выжить в течение нескольких месяцев полной блокады города, сейчас часами стоят под жарой в очередях за жалкой "помощью" от России, а стабильного водоснабжения в городе до сих пор нет. Очереди за горсткой продуктов ежедневно составляют от 1,5 до 2 тысяч человек.

В то же время российские захватчики нагло "хозяйничают" в мариупольских школах . Оттуда они вывозят все учебники на украинском языке. Захватчики завозят русские книги, а "умные доски" воруют и переправляют во временно оккупированный Донецк.

Ранее Петр Андрющенко сообщал, что всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Мариуполе погибли около 22 тысяч человек .

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