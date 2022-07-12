Кириленко назвал направления на Донбассе, где россияне сосредоточили больше всего своих сил

российские оккупанты пытаются продвинуться вперед в Донецкой области. Для этого они перебрасывают туда дополнительные силы.

российские захватчики значительно увеличили количество своей армии в Донецкой области. Эту информацию подтвердил и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает 24 канал.

Читайте также Создали новый мем: оккупанты врут, что в Новой Каховке "детонирует селитра", а не боекомплект

По его словам, там много батальонных тактических групп врага. Но точное количество Павел Кириленко не озвучил.

"Количество батальонных тактических групп доведено до достаточно существенной цифры. Не могу говорить, максимально ли это, но это очень значительное накопление. Не будет корректным, если я буду называть эту цифру. Генштаб ВСУ по результатам, когда будут уничтожены эти БТГр, будет информировать", – объяснил Павел Кириленко.

В то же время руководитель Донецкой ОВА назвал места, где наибольшее сосредоточение российских оккупационных войск. Это на Бахмутском и Северском направлениях, в направлении Славянска и Краматорска. А также Лиманское направление и в сторону населённого пункта Долина.

"Вся линия фронта под постоянными обстрелами. И попытки прорыва противником применяюсь ежедневно. Но успехов нет. И противник отходит на свои предыдущие позиции. При этом понеся потери как в живой силе, так и бронетехнике", – рассказал Павел Кириленко.

Попытки захватить трассу Киев – Харьков – Довжанский

Павел Кириленко также прокомментировал сообщение британской разведки о том, что окупанты пытаются взять контроль над частью трассы Е40. В Украине она идет через автодорогу М03 Киев – Харьков – Довжанский. Им необходим был участок дороги от Харькова через Славянск и Бахмут.

По его словам, оккупанты неоднократно предпринимали попытки захватить эту трассу. Первая попытка была зафиксирована еще 18 апреля.

Это ведь прямая отремонтированная дорога. И продвигаться такой им было бы гораздо проще и быстрее. Но сделать это им не удалось.