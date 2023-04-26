В частности, так они хотели сделать, ворвавшись в Украину. Об этом сообщил глава ГУР Кирилл Буданов.
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Какие цели ставила Россия при вторжении в Украину
По словам Буданова, российское руководство преследовало цель не позднее чем на третий день войти в правительственный квартал, поднять либо два флага – российский и украинский – и сменить руководство, либо вообще один российский флаг.
Они, кстати, эту идею так и до конца не проработали. И далее, не позднее десятых суток после этих трех дней, то есть на 13 – 14 день планировали подавить очаговое сопротивление в случае, если оно будет. Они даже очень сомневались, что он будет. Вот вся цель,
– заявил Буданов.
Он также добавил, что Россия давно планировала оккупировать всю территорию нашего государства. Таким образом, больные россияне пытались возродить Союз.
"Это была их конечная цель. Они и сейчас этого хотят. Но, как говорится, слово на три буквы - "увы", - подчеркнул глава разведки.
Главные тезисы по интервью Буданова
- "Мы подходим к знаковому сражению для новейшей истории Украины";
- "Ядерного удара в случае, если мы заходим в Крым, не будет";
- "Россияне полностью перешли повсюду в позиционную оборону. Единственные места на фронте, где проходят их попытки – Бахмут, Авдеевка, Марьинка";
- "Россия сейчас аккумулирует ракеты для срыва нашей наступательной операции";
- "Обмен пленными в формате "всех на всех" реален, мы в принципе приближаемся к этому".
- Также глава разведки верит, что деоккупация всех территорий нашей страны состоится в 2023 году. И очевидно, что Украина приложит максимум усилий, чтобы вернуть Крым.