Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов. в интервью "Украинской правде", передает 24 Канал. Число глава ГУР не назвал, однако заверил, что они есть.

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С ГУР сотрудничает ближайшее окружение Путина

Кирилл Буданов подтвердил, что среди людей, которые находятся в ближайшем окружении Путина, есть те, кто сотрудничает с украинской разведкой. Более того, их количество растет.

И поскольку ситуация в Российской Федерации действительно ухудшается с каждым днем, то находить людей, идущих на сотрудничество, каждый день становится все легче,

– отметил глава ГУР.

Он также добавил, что мотивацией для таких людей служит возможность "нормально существовать" в будущем. Буданов подчеркнул, что в сотрудничестве с агентами он доверяет, прежде всего, фактам, а не пустым словам.

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Буданов прокомментировал ссоры Пригожина и Шойгу

Междоусобицы в России только ускоряют победу Украины. Так утверждает Кирилл Буданов, комментируя публичный конфликт владельца ППК "Вагнера" Пригожина с министром обороны России Шойгу.

Глава ГУР саркастически отметил, что готов "помочь обоим одновременно", чтобы они только уничтожили друг друга. Вдобавок, Буданов сказал, что именно из-за междоусобия "мясник" Суровикин потерял должность командующего оккупационными войсками.

Дело в том, что осенью Валерия Герасимова фактически отстранили от должности, поэтому он стал искать способы, как "сбросить" Суровикина. Для этого он начал против него "специальную операцию" и добился своего.