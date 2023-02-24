Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов. в интервью "Украинской правде", передает 24 Канал. Число глава ГУР не назвал, однако заверил, что они есть.
Читайте также Проблемы набрать 500 тысяч человек не будет - Буданов о скрытой мобилизации в России
С ГУР сотрудничает ближайшее окружение Путина
Кирилл Буданов подтвердил, что среди людей, которые находятся в ближайшем окружении Путина, есть те, кто сотрудничает с украинской разведкой. Более того, их количество растет.
И поскольку ситуация в Российской Федерации действительно ухудшается с каждым днем, то находить людей, идущих на сотрудничество, каждый день становится все легче,
– отметил глава ГУР.
Он также добавил, что мотивацией для таких людей служит возможность "нормально существовать" в будущем. Буданов подчеркнул, что в сотрудничестве с агентами он доверяет, прежде всего, фактам, а не пустым словам.
Обратите внимание Вернем все территории: на российских радиостанциях и в Крыму раздалось обращение Буданова
Буданов прокомментировал ссоры Пригожина и Шойгу
Междоусобицы в России только ускоряют победу Украины. Так утверждает Кирилл Буданов, комментируя публичный конфликт владельца ППК "Вагнера" Пригожина с министром обороны России Шойгу.
Глава ГУР саркастически отметил, что готов "помочь обоим одновременно", чтобы они только уничтожили друг друга. Вдобавок, Буданов сказал, что именно из-за междоусобия "мясник" Суровикин потерял должность командующего оккупационными войсками.
Дело в том, что осенью Валерия Герасимова фактически отстранили от должности, поэтому он стал искать способы, как "сбросить" Суровикина. Для этого он начал против него "специальную операцию" и добился своего.