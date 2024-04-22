По словам главы Главного управления разведки, сейчас он сосредоточен только на войне. Об этом Кирилл Буданов рассказал в своем новом интервью, передает 24 Канал.

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Рейтинги, что растут

Он объяснил, что слышит о высоком рейтинге доверия, однако особо не интересуется социологией. На вопрос журналистов о том, не боится ли он, что это может у кого-то вызвать "ревность", Буданов ответил, что в жизни он мало чего боится.

Почему я должен чего-то бояться? Это первое. Я вам уже сказал, я в жизни мало чего боюсь. А во-вторых, мне это не интересно. Просто не интересно. Я не живу в социологии, скажем так. Я изучал ее, кажется, один год в военном институте. На этом все, что меня, как говорится, соединяет с этой наукой, закончилось,

– сказал глава ГУР.

Буданов и политика

Думать о "походе в политику", по словам Буданова, пока рано.

Ну, точно рано. Не то время. Сейчас война,

– подчеркнул он.

Кирилл Буданов также прокомментировал свое обучение в Острожской академии. В 2023 году он поступил в аспирантуру на факультет политологии.

Обучение – а что же здесь удивительного? Я постоянно стараюсь заниматься самообучением и повышением уровня образования. Это не единственное образование. Я недавно закончил курсы в Киево-Могилянской академии – Школа стратегического архитектора. Я, когда возможно, всегда занимаюсь образованием,

– объяснил глава ГУР.

Буданов рассказал о том, чего он боится

В интервью Буданов также рассказал, есть ли у него страхи. По его словам, он как верующий человек, может бояться только Бога.

Также журналистка задала вопрос, не боится ли Буданов попасть в плен, на что глава ГУР ответил: "даже не рассматриваю". По его словам, на него было совершено по меньшей мере 10 покушений и россияне продолжают планировать новые.