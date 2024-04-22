За словами очільника Головного управління розвідки, зараз він зосереджений лише на війні. Про це Кирило Буданов розповів у своєму новому інтерв'ю, передає 24 Канал.

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Він пояснив, що чує про високий рейтинг довіри, проте особливо не цікавиться соціологією. На питання журналістів про те, чи не боїться він, що це може у когось викликати "ревнощі", Буданов відповів, що у житті він мало чого боїться.

Чому я маю чогось боятися? Це перше. Я вам вже сказав, я в житті мало чого боюсь. А по-друге, мені це не цікаво. Просто не цікаво. Я не живу в соціології, скажімо так. Я вивчав її, здається, один рік в військовому інституті. На цьому все, що мене, як то кажуть, з'єднує з цією наукою, закінчилось,

– сказав очільник ГУР.

Буданов і політика

Думати про "похід в політику", за словами Буданова, наразі рано.

Ну, точно рано. Не той час. Зараз війна,

– підкреслив він.

Кирило Буданов також прокоментував своє навчання в Острозькій академії. У 2023 році він вступив до аспірантури на факультет політології.

Навчання – а що ж тут дивного? Я постійно намагаюся займатися самонавчанням і підвищенням рівня освіти. Це не єдина освіта. Я нещодавно закінчив курси в Києво-Могилянській академії – Школа стратегічного архітектора. Я, коли можливо, завжди займаюся освітою,

– пояснив голова ГУР.

Буданов розповів про те, чого він боїться

В інтерв'ю Буданов також розповів, чи є у нього страхи. За його словами, він як віруюча людина, може боятися лише Бога.

Також журналістка поставила питання, чи не боїться Буданов потрапити в полон, на що глава ГУР відповів: "навіть не розглядаю". За його словами, на нього було скоєно щонайменше 10 замахів і росіяни продовжують планувати нові.