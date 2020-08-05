Легендарный разведчик Кирилл Буданов возглавил управление разведки: что о нем известно
Украинский разведчик Кирилл Буданов стал новым главой Главного управления разведки Министерства обороны Украины. На этом посту он заменил Василия Бурбу.
Оба приказа о назначении Буданова и увольнении Бурбы подписал Президент Украины Владимир Зеленский.
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Спасибо Василию Бурбе, который занимал должность начальника ГУР Минобороны. Он проявил свою высокую эффективность и профессиональность и сделал немалый вклад в улучшение ситуации безопасности в Украине,
– отметили в офисе президента.
В то же время там приветствовали назначение Кирилла Буданова. Также в ОПУ пояснили, что смена руководителя ГУР связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы разведки.
"Нам нужны поиск и внедрение современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности", – пояснили в офисе главы государства.
Кто такой Кирилл Буданов
- Конечно же, об украинских разведчиках много информации в свободном доступе не найти. Но был один случай, из-за которого о Кирилле Буданове говорила вся страна.
- Это было в начале апреля 2019 года. Тогда в Киеве мужчина с паспортом гражданина Кыргызстана на имя Алексея Ломако подорвался на взрывчатке.
- Как впоследствии выяснилось, автомобиль, возле которого сдетонировало устройство, принадлежал именно Кириллу Буданову. Иностранец пытался заложить взрывчатку, но случайно раньше времени ее сдетонировал. Тогда Ломако сам едва выжил.
- Впоследствии военный журналист Юрий Бутусов рассказал, что это была попытка мести за удачный рейд украинских разведчиков в оккупированный Крым в августе 2016 года.
- К слову, во время того рейда вместе с Будановым был Максим Шаповал. Его россияне убили в 2017 году – тоже заложив бомбу под автомобиль. Разведчик посмертно получил звание Героя Украины.