Украинский разведчик Кирилл Буданов стал новым главой Главного управления разведки Министерства обороны Украины. На этом посту он заменил Василия Бурбу.

Оба приказа о назначении Буданова и увольнении Бурбы подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

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Спасибо Василию Бурбе, который занимал должность начальника ГУР Минобороны. Он проявил свою высокую эффективность и профессиональность и сделал немалый вклад в улучшение ситуации безопасности в Украине,

– отметили в офисе президента.

В то же время там приветствовали назначение Кирилла Буданова. Также в ОПУ пояснили, что смена руководителя ГУР связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы разведки.

"Нам нужны поиск и внедрение современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности", – пояснили в офисе главы государства.

Кто такой Кирилл Буданов