Український розвідник Кирило Буданов став новим очільником Головного управління розвідки Міністерства оборони України. На цій посаді він замінив Василя Бурбу.

Обидва накази про призначення Буданова й звільнення Бурби підписав Президент України Володимир Зеленський.

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Дякуємо Василю Бурбі, який обіймав посаду начальника ГУР Міноборони. Він проявив свою високу ефективність і професійність і зробив чималий внесок у покращення безпекової ситуації в Україні,

– наголосили в Офісі президента.

Водночас там привітали призначення Кирила Буданова. Також в ОПУ пояснили, що зміна керівника ГУР пов'язана з потребою переформатування й інтенсифікації роботи розвідки.

"Нам потрібні пошук і впровадження сучасних підходів і поглядів на вирішення безпекових питань", – пояснили в Офісі глави держави.

Хто такий Кирило Буданов