Легендарний розвідник Кирило Буданов очолив управління розвідки: що про нього відомо
Український розвідник Кирило Буданов став новим очільником Головного управління розвідки Міністерства оборони України. На цій посаді він замінив Василя Бурбу.
Обидва накази про призначення Буданова й звільнення Бурби підписав Президент України Володимир Зеленський.
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Дякуємо Василю Бурбі, який обіймав посаду начальника ГУР Міноборони. Він проявив свою високу ефективність і професійність і зробив чималий внесок у покращення безпекової ситуації в Україні,
– наголосили в Офісі президента.
Водночас там привітали призначення Кирила Буданова. Також в ОПУ пояснили, що зміна керівника ГУР пов'язана з потребою переформатування й інтенсифікації роботи розвідки.
"Нам потрібні пошук і впровадження сучасних підходів і поглядів на вирішення безпекових питань", – пояснили в Офісі глави держави.
Хто такий Кирило Буданов
- Звісно ж, про українських розвідників багато інформації у вільному доступі не водиться. Та був один випадок, через який про Кирила Буданова говорила вся країна.
- Це було на початку квітня 2019 року. Тоді в Києві чоловік з паспортом громадянина Киргизстану на ім'я Олексія Ломака підірвався на вибухівці.
- Як згодом з'ясувалося, автівка, біля якої здетонував пристрій, належала саме Кирилові Буданову. Іноземець намагався закласти вибухівку, але випадково завчасно її здетонував. Тоді Ломако сам ледь вижив.
- Згодом військовий журналіст Юрій Бутусов розповів, що це була спроба помсти за вдалий рейд українських розвідників в окупований Крим у серпні 2016 року.
- До слова, під час того рейду разом з Будановим був Максим Шаповал. Його росіяни вбили у 2017 році – теж заклавши бомбу під автомобіль. Розвідник посмертно отримав звання Героя України.