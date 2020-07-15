Кирилл Шевченко стал официальным кандидатом на пост главы НБУ: теперь слово за Радой
Финансовый комитет Верховной Рады рассмотрит постановление о назначении нового главы Национального банка. Им может стать Кирилл Шевченко, если депутаты проголосуют за него в зале парламента.
Проект соответствующего кадрового постановления уже разместили на сайте Верховной Рады.
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Когда Шевченко могут назначить главой НБУ
- Первый заместитель председателя финансового комитета Ярослав Железняк на своей странице в фейсбук сообщил, что заседание комитета назначили на 9 утра 16 июля.
- Пока неизвестно будут ли депутаты рассматривать этот кадровый вопрос во время утренней сессии парламента.
Что известно о Кирилле Шевченко
- Ему 47 лет. Он уроженец русской Тулы. Шевченко женат, воспитывает дочь.
- В конце 80-х работал ремонтником на шахте имени Ильича в Стаханове возле Луганска. Затем поступил в Харьковский государственный экономический университет, где и получил диплом экономиста.
- У Шевченко богатый опыт работы в банковской сфере. Сначала он работал в Украинском кредитном банке (теперь А-Банк) на должности исполняющего обязанности начальника сектора привлечения кредитных ресурсов. В 1995 стал ведущим экономистом сектора кредитных ресурсов кредитного отдела банка "Аваль".
- После этого десять лет проработал в банке "Финансы и Кредит". Там прошел путь от начальника отдела нормативов до первого заместителя председателя правления банка. Также он возглавлял Государственное ипотечное учреждение.
- В 2009 году был советником тогда премьер-министра Юлии Тимошенко. После этого работал первым заместителем председателя правления АБ "Укргазбанк". В перерыве – советником председателя правления ПАО "Ощадбанк". А с октября 2014 года Шевченко – первый заместитель, затем исполняющий обязанности председателя правления АБ "Укргазбанк". А в 2015 году возглавил этот банк (94,94% акций принадлежит государству).
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