Финансовый комитет Верховной Рады рассмотрит постановление о назначении нового главы Национального банка. Им может стать Кирилл Шевченко, если депутаты проголосуют за него в зале парламента.

Проект соответствующего кадрового постановления уже разместили на сайте Верховной Рады. Советуем ознакомиться Кирилл Шевченко может возглавить НБУ: что о нем известно Когда Шевченко могут назначить главой НБУ Первый заместитель председателя финансового комитета Ярослав Железняк на своей странице в фейсбук сообщил, что заседание комитета назначили на 9 утра 16 июля.

Пока неизвестно будут ли депутаты рассматривать этот кадровый вопрос во время утренней сессии парламента. Обратите внимание! Среди других кандидатов ранее рассматривались бывший председатель правления "Райффайзен банка Аваль" Владимир Лавренчук и экс-министр развития экономики Тимофей Милованов. Что известно о Кирилле Шевченко Ему 47 лет. Он уроженец русской Тулы. Шевченко женат, воспитывает дочь.

В конце 80-х работал ремонтником на шахте имени Ильича в Стаханове возле Луганска. Затем поступил в Харьковский государственный экономический университет, где и получил диплом экономиста.

У Шевченко богатый опыт работы в банковской сфере. Сначала он работал в Украинском кредитном банке (теперь А-Банк) на должности исполняющего обязанности начальника сектора привлечения кредитных ресурсов. В 1995 стал ведущим экономистом сектора кредитных ресурсов кредитного отдела банка "Аваль".

После этого десять лет проработал в банке "Финансы и Кредит". Там прошел путь от начальника отдела нормативов до первого заместителя председателя правления банка. Также он возглавлял Государственное ипотечное учреждение.

В 2009 году был советником тогда премьер-министра Юлии Тимошенко. После этого работал первым заместителем председателя правления АБ "Укргазбанк". В перерыве – советником председателя правления ПАО "Ощадбанк". А с октября 2014 года Шевченко – первый заместитель, затем исполняющий обязанности председателя правления АБ "Укргазбанк". А в 2015 году возглавил этот банк (94,94% акций принадлежит государству). Интересно Назначение главы НБУ: кого видит на этом месте и чего ждет "Слуга народа"