Владимир Зеленский предложил профильным комитетам определиться со своими кандидатурами на должность главы Национального банка Украины.

Фінальне рішення прийматиме саме глава держави. На цьому наголосив голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, пише "РБК-Україна".

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Кандидатів на голову НБУ є декілька

"Говорячи відверто, це квота президента. З фракцією ще не було обговорення. Від Офісу президента надійшла пропозиція до профільних комітетів запропонувати своїх кандидатур", – розповів Наталуха.

Він зазначив, що комітет, який очолює, обговорював кандидатури:

Богдана Данилишина, голови Ради НБУ;

Володимира Лавренчука, ексголови правління "РайффайзенБанкАваль";

Віталія Ломаковича, економіста, ексчлена Ради НБУ.

Водночас Наталуха зазначив, що на його переконання Володимир Зеленський має більше можливих кандидатур.

Так, одним із кандидатів називають голову правління “Укргазбанку” Кирила Шевченка. Наталуха вважає, що дискусія у фракції через цього кандидата буде.

Тому що дуже активно, наскільки я бачу, медійно включилися по Кирилу Шевченку. І, звісно, у середині фракції виникнуть питання, наскільки виправдані ці звинувачення,

– пояснив він.

Вимоги до нового керівника Нацбанку

Голова профільного комітету також зазначив, що питання емісії та слабшого курсу гривні – не "безумовна вимога" кваліфікації на посаду керівника НБУ.

Він додав, що Нацбанку потрібна людина, яка не буде боятися експериментувати, а буде виходити за рамки класичної методички.

Станом на сьогодні не існує жодної держави, у якої є конкретний рецепт стосовно того, яким чином виходити з кризи. Очевидно, те, що робилося до цього, не було достатньо ефективним. Але що робити далі – предмет дебатів та дискусій,

– вважає Наталуха.

Глава комітету вважає, що "Смолій, при всій повазі, діяв аж занадто консервативно і дуже болісно ставився до будь-яких пропозицій переглянути власний підхід до діяльності Нацбанку".

Відставка Смолія: що треба знати

Яків Смолій подів у відставку з посади голови НБУ 1 липня – каже, що через систематичний політичний тиск.

Після його заяви Володимир Зеленський зареєстрував у Раді відповідний проєкт постанови, а нардепи 3 липня проголосували.

Чимало економістів, представників міжнародних організацій висловили свою підтримку Смолію. ЗМІ писали, що відставка стала наслідком суперечки з президентом , а глава НБУ відреагував емоційно.

, а глава НБУ відреагував емоційно. В Офісі Президента будь-який тиск на тепер вже екскерівника Нацбанку заперечують.

Наразі тимчасовою виконувачкою обов'язків голови НБУ є Катерина Рожкова .

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