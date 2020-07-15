Кирило Шевченко став офіційним кандидатом на пост глави НБУ: тепер слово за Радою
Фінансовий комітет Верховної Ради 16 липня розгляне постанову про призначення нового глави Національного банку. Ним може стати Кирило Шевченко, якщо депутати проголосують за нього в залі парламенту.
Проєкт відповідної кадрової постанови вже розмістили на сайті Верховної Ради.
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Коли Шевченка можуть призначити главою НБУ
- Перший заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк на своїй фейсбук-сторінці повідомив, що засідання комітету призначили на 9 ранку 16 липня.
- Наразі невідомо чи будуть депутати розглядати це кадрове питання під час ранкової сесії парламенту.
Що відомо про Кирила Шевченка
- Йому 47 років. Він уродженець російської Тули. Шевченко одружений, виховує доньку.
- Наприкінці 80-х працював ремонтником на шахті імені Ілліча в Стаханові біля Луганська. Згодом вступив у Харківський державний економічний університет, де й отримав диплом економіста.
- У Шевченка багатий досвід роботи в банківській сфері. Спочатку він працював в Українському кредитному банку (тепер – А-Банк) на посаді виконувача обов’язків начальника сектору залучення кредитних ресурсів. У 1995 став провідним економістом сектору кредитних ресурсів кредитного відділу банку "Аваль".
- Після цього десять років пропрацював у банку "Фінанси та Кредит". Там пройшов шлях від начальника відділу нормативів до першого заступника голови правління банку. Також він очолював Державну іпотечну установу.
- У 2009 році був радником тоді прем'єр-міністерки Юлії Тимошенко. Після цього працював першим заступником голови правління АБ "Укргазбанк". У перерві – радником голови правління ПАТ "Ощадбанк". А з жовтня 2014 року Шевченко – першим заступником, згодом виконувачем обов’язків голови правління АБ "Укргазбанк". А у 2015 році очолив цей банк (94,94% акцій належить державі).
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