Фінансовий комітет Верховної Ради 16 липня розгляне постанову про призначення нового глави Національного банку. Ним може стати Кирило Шевченко, якщо депутати проголосують за нього в залі парламенту.

Проєкт відповідної кадрової постанови вже розмістили на сайті Верховної Ради. Радимо ознайомитись Кирило Шевченко може очолити НБУ: що про нього відомо Коли Шевченка можуть призначити главою НБУ Перший заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк на своїй фейсбук-сторінці повідомив, що засідання комітету призначили на 9 ранку 16 липня.

Наразі невідомо чи будуть депутати розглядати це кадрове питання під час ранкової сесії парламенту. Зверніть увагу! Серед інших кандидатів раніше розглядалися колишній голова правління "Райффайзен банку Аваль" Володимир Лавренчук та ексміністр розвитку економіки Тимофій Милованов. Що відомо про Кирила Шевченка Йому 47 років. Він уродженець російської Тули . Шевченко одружений, виховує доньку.

. Шевченко одружений, виховує доньку. Наприкінці 80-х працював ремонтником на шахті імені Ілліча в Стаханові біля Луганська. Згодом вступив у Харківський державний економічний університет, де й отримав диплом економіста.

У Шевченка багатий досвід роботи в банківській сфері . Спочатку він працював в Українському кредитному банку (тепер – А-Банк) на посаді виконувача обов’язків начальника сектору залучення кредитних ресурсів. У 1995 став провідним економістом сектору кредитних ресурсів кредитного відділу банку "Аваль".

. Спочатку він працював в Українському кредитному банку (тепер – А-Банк) на посаді виконувача обов’язків начальника сектору залучення кредитних ресурсів. У 1995 став провідним економістом сектору кредитних ресурсів кредитного відділу банку "Аваль". Після цього десять років пропрацював у банку "Фінанси та Кредит". Там пройшов шлях від начальника відділу нормативів до першого заступника голови правління банку. Також він очолював Державну іпотечну установу.

У 2009 році був радником тоді прем'єр-міністерки Юлії Тимошенко. Після цього працював першим заступником голови правління АБ "Укргазбанк". У перерві – радником голови правління ПАТ "Ощадбанк". А з жовтня 2014 року Шевченко – першим заступником, згодом виконувачем обов’язків голови правління АБ "Укргазбанк". А у 2015 році очолив цей банк (94,94% акцій належить державі). Цікаво Призначення голови НБУ: кого бачить на цьому місці та чого чекає "Слуга народу"