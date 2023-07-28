За это он должен понести административную ответственность. В то же время, сам Тимошенко не прибыл в НАПК и не получил протокол от правоохранителей.
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Тимошенко пригласили прибыть в НАПК
В ходе проверки Национальное агентство по предотвращению коррупции установлено, что Тимошенко использовал полномочия в личных интересах и дважды нарушил определенные законом ограничения по получению подарков лицом, занимающим особо ответственное положение.
Занимая должность заместителя руководителя ОПУ, он подписал письмо в адрес Государственной пограничной службы Украины с просьбой предоставить разрешение на выезд за границу своему подчиненному якобы для служебной командировки. Однако НАПК установило, что настоящей целью выезда за границу подчиненного был частный интерес – оформление виз Тимошенко и его сыну,
– сказали в НАПК.
Кроме того, правоохранители напомнили, что экс-чиновник в течение 2022 года трижды безвозмездно проживал в гостиничном комплексе "Emili Resort", дважды из которых вместе с женой и сыном. Подтвердить факт оплаты за проживание более чем на 45 тысяч гривен он не смог.
Также в НАПК отметили, что летом 2022 года Тимошенко получил бесплатные услуги по прокату авто Porsche Taycan на сумму 122 тысячи гривен.
Поэтому правоохранители направили официальное приглашение Тимошенко, чтобы он приехал в НАПК.
"Но, несмотря на обещание прибыть, Тимошенко не появился. Протокол будет направлен ему для ознакомления по почте", – сказали в НАПК.
Также на основании указанных фактов НАПК составило и направило в суд протокол об административных правонарушениях в отношении экс-заместителя главы Офиса Президента.
Что известно об увольнении Кирилла Тимошенко
- Кирилл Тимошенко уволился с должности заместителя главы Офиса Президента 24 января 2023 года. В частности, он написал заявление по собственному желанию.
- Стоит отметить, что слухи об увольнении Тимошенко начали распространяться 18 января 2023 года. Уже 19 – он решил прокомментировать ситуацию, отметив, что это все неправда и преждевременное нагнетание.
- С начала полномасштабного вторжения Тимошенко отвечал в ОП за восстановление жилья и инфраструктурных объектов Украины на освобожденных из-под оккупации территориях. Он также был медийным лицом и часто появлялся в эфирах СМИ.