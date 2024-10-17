Командир подразделения К-2 54 ОМБр Кирилл Верес в разговоре с 24 Каналом поделился, что хочет вернуться в ту обстановку, в которой жил до войны и стремится сделать максимум, что от него зависит, чтобы ускорить это не только для себя, но и для всех украинских бойцов.

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Планы на послевоенный период

До начала войны Кирилл Верес не имел боевого опыта, работал в частности на должности директора по развитию одного из столичных пляжей, в 2014 году пошел воевать, чтобы дать отпор российским агрессорам. По его словам, в какой профессии он видит себя после окончания боевых действий – пока еще не решил.

Кем (видит себя в гражданской жизни – 24 Канал) еще не знаю, но вижу. Я хочу, чтобы я перешел в гражданскую жизнь. Я делаю все для того, чтобы я уже вернулся к ней,

– подчеркнул Верес.

На вопрос уволится ли после окончания российско-украинской войны, командир подразделения К-2 54 ОМБ Кирилл Верес уверенно ответил, что сделает это мгновенно.

Или тогда, когда будет возможность. То есть, если этому будет способствовать ситуация, не будет уже активной фазы войны, если я уже не буду нужен, условно говоря, как военный со своими навыками. Тогда я сразу уволюсь,

– рассказал Верес.

Напомним, ранее Кирилл Верес посоветовал некоторым украинским гражданам посмотреть на ситуацию, в которой оказалась Украина, без "розовых очков". Он высказал мнение, что определенной части военнообязанных мужчин, которые сейчас в тылу, стоит осознать, что может наступить период, когда нужно будет присоединиться к войску, заменить или усилить тех, кто сейчас на фронте, чтобы не дать врагу продвигаться.