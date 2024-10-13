Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона К-2 54 ОМБр Кирилл Верес, заметив, что от войны скрыться не удастся. Лучше сейчас не писать разные гневные комментарии в соцсетях, а приобретать навыки, которые нужны в бою.

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Все не должны воевать

Как подчеркнул Верес, некоторые гражданские должны по-другому относиться к войне. Это вопрос выживания.

Если мы ничего не изменим, то на пиз**ц. Гражданские должны снять "розовые очки". Когда я говорю, чтобы учились в тылу, то не писать дебильные комментарии типа "вы должны нас научить". Ты или будешь иметь навыки, или умрешь. Люди привыкли думать, что им кто-то должен. Нет, друг, – сказал Верес.

Сейчас есть много разговоров о том, как идет мобилизация в Украине. Не следует думать, что все нужно идти воевать. Понятно, что в этом нет нужды. Но следует быть готовым заменить других военных.

На этапе, если мы чего-то не изменим, то нам пиз**ц. Все в ряды Вооруженных Сил. Это маразм. Так не нужно. Но люди должны понимать. Закончатся другие – пойдут они. В противном случае придет Россия. Тогда придется снять "розовые очки". Кто-то думал на оккупированных территориях, что их обойдет война. И теперь они воюют против нас,

– отметил Верес.

Военный также прокомментировал идею снижения мобилизационного возраста. Он подчеркнул, что сейчас действительно не хватает личного состава. В частности это касается и подразделения К-2. Однако он не готов к тому, чтобы привлекать в армию 18-летних ребят. Это слишком юный возраст.