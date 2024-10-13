Командир батальона К-2 54 ОМБр Кирилл Верес рассказал 24 Каналу, что качество не всегда является преимуществом против количества. Полномасштабная война и неограниченные ресурсы, которые привлек враг, это только подтверждают.

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Какое главное преимущество россиян

Для того, чтобы понять насколько существенным является преимущество в количестве, можно рассмотреть простой пример. Например, кроссовки за 10 тысяч гривен и за 5 тысяч. Одни прослужат год, а другие – полтора, возможно, два.

Какое бы не было у меня качество пехоты, но за два года мои "кроссовки" сотрутся. А за четыре останутся одни лапти, только пальцы торчат. Это суровые реалии жизни. Надо меньше смотреть телевизор, где бл**ь, все классно, з**бись. Но люди истощаются,

– подчеркнул командир.

По его словам, например, еще в апреле 2024 года, если на позицию ехала бронетехника противника, то ребята почти дрались за то, кто сделает выстрел из РПГ. Все настолько хотели драться, уничтожить врага. Бойцы могли даже не видеть в дыму, насколько близко техника, какое на ней вооружение, а просто брали и стреляли. Они без раздумий шли штурмовать броню.

"Сейчас надо кричать – ребята, берите то РПГ. Берите, или он вас переедет. Один и тот же личный состав. Но он изменился за пять месяцев. На него днем летит по 20 снарядов, в наблюдательный пункт залетает 4 – 5 FPV. Делают 7 – 8 сбросов на голову. Ну человек же не железный", – сказал Кирилл Верес.

Соответственно, враг достигает целей именно массовостью, неограниченным человеческим ресурсом.

Именно это главное преимущество. Все остальное – х*рня. Только человеческий ресурс,

– подчеркнул командир.

Ключевая задача – уничтожать личный состав

Возникает вопрос, какую нагрузку могут выдержать украинские военные, если их не менять. Невозможно назвать количество снарядов, обстрелов или штурмов, которые может выдержать боец.

Если кто-то мне скажет, что человеческий ресурс должен выдержать тысячу снарядов по голове, тогда все. Я буду вести их. Но нет этого, это живые люди. О чем тогда можно говорить? З**бать людей? Бл**ь, ну это не мой формат. Не мой, не наш, не нашего батальона,

– подчеркнул Кирилл Верес.

Что касается россиян, то их главной мотивацией остаются деньги. Они идут на фронт только ради этого. Поэтому украинцам надо нанести врагу наибольшие потери в личном составе.

"Только личный состав. Никакие мотоциклы, никакие мопеды. Личный состав и все. Если мы будем уничтожать только "буханки", мы никогда не успеем за их производством. Они больше производят всего, чем мы за день уничтожаем всей нашей страной. Как бы мы все не пыхтели", – подытожил командир батальона К-2.