Об этом в интервью 24 Каналу рассказал командир батальона К-2 54 ОМБр Кирилл Верес, добавив, что легких решений никогда нет. Война ежедневно ставит перед тобой вызовы, которые ты должен преодолевать.

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Самое сложное решение во время службы

По словам командира, все решения сложные. Особенно, если говорится об управлении не тыловой позицией, а боевым батальоном, который постоянно атакуют. Тогда несложных решений вообще не существует.

Каждое мое решение, правильное или неправильное, – это жизнь личного состава. Если я, бл**ь, прозевал и не то что-то сказал, не выспался и не так что-то подумал – у меня гибнут люди,

– подчеркнул Кирилл Верес.

Он добавил, что случаются форс-мажоры, исключения из правил, но в основном все именно так.

"Самое паршивое это то, что я должен решать, какому подразделению куда идти. Я не решаю за конкретного человека – Колю, Петра или Сергея Петровича. Нет. Это уже решает командир взвода, командир роты. Но это хуже всего", – добавил командир.

К слову, ранее Кирилл Верес отметил, что Украина воюет с очень сильным врагом, которого нельзя недооценивать. Поэтому нужно наконец снять розовые очки и начать всеми силами уничтожать оккупантов.