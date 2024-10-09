Кирилл Верес, Герой Украины, командир подразделения К-2 54 ОМБр рассказал 24 Каналу, как он с собратьями оказывает сопротивление россиянам на Бахмутском направлении. К слову, во время битвы за Бахмут враг понес огромные потери – более 20 тысяч оккупантов.

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Есть один выход

Россияне, как признает Кирилл Верес, быстро учатся. К тому же имеют ресурсы, чтобы вести длительную войну.

Я, конечно, не люблю хвалить врага. Но скажу, что тот враг, который стоит напротив моего подразделения – очень мощный. Они мощные в том смысле, что воюют против нас два года. Если мы у них за эти два года почти ничего не забрали, то где же они уже "лахмандеи"?

– сказал он.

Противник имеет численное преимущество и испытает различные технологии наступления, и какая-то из них, по его мнению, точно будет работать.

Снимите розовые очки. Конечно, для поднятия боевого духа я могу сказать, что они чмобики, бл**ь. Но где же чмобики?

– отметил командир подразделения К-2.

Бойцам из подразделения Вереса приходилось лично воевать с "вагнеровцами", и они были отнюдь не л*хами.

Так говорят те, кто не воевал, или кто думает по-другому. Может, ему какой-то бомж попался. Но ведь надо смотреть комплексно на проблему. Против нас воюют далеко не л*хи,

– подчеркнул он.

Это, по его словам, подтверждает тот факт, что россияне оккупировали 20% Донецкой области, в частности, Соледар, Бахмут.

Неважно, какими силами – 100 тысячами, 50 тысячами, 20 тысячами – "отжали". И у нас там были также немаленькие потери. Но "отжали" же,

– отметил Кирилл Верес.

В то же время у Украины не остается другого выхода – только уничтожать врага. Однако для этого нужно расстаться с иллюзиями и "снять розовые очки".

К слову, благодаря тому, что украинские силы успешно ликвидируют склады с боеприпасами и техникой на территории России, в частности, в Торопце Тверской области, уже в декабре 2024 года россияне почувствуют недостаток снарядов. По мнению авиаэксперта Анатолия Храпчинского, Украина обезвреживает стратегический запас противника, который он планировал использовать в будущем.