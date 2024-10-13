Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес, додавши, що легких рішень ніколи немає. Війна щодня ставить перед тобою виклики, які ти мусиш долати.

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Найскладніше рішення під час служби

За словами командира, всі рішення складні. Особливо, якщо мовиться про управління не тиловою позицією, а бойовим батальйоном, який постійно атакують. Тоді нескладних рішень взагалі не існує.

Кожне моє рішення, правильне чи неправильне, – це життя особового складу. Якщо я, бл**ь, проґавив і не те щось сказав, не виспався і не так щось подумав – у мене гинуть люди,

– наголосив Кирило Верес.

Він додав, що трапляються форс-мажори, винятки з правил, але здебільшого все саме так.

"Найпаскудніше це те, що я маю вирішувати, якому підрозділу куди йти. Я не вирішую за конкретну людину – Колю, Петра чи Сергія Петровича. Ні. Це вже вирішує командир взводу, командир роти. Але це найгірше", – додав командир.

До слова, раніше Кирило Верес наголосив, що Україна воює з дуже сильним ворогом, якого не можна недооцінювати. Тому потрібно нарешті зняти рожеві окуляри й почати всіма силами нищити окупантів.