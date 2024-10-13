Втім, держава запустила важливе нововведення, яке дозволяє підрозділам ЗСУ зекономити свої кошти та отримати додаткові безпілотники. Про це 24 Каналу розповів командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес, зауваживши, що особисто він дуже задоволений такою ініціативою.

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Потужне нововведення від держави

За словами командира батальйону, його підрозділ отримує деяку частину дронів від країни. Якщо військові цими дронами ефективно нищать ворога, то отримують систему балів, оцінювання та їхнього накопичення.

Потім за цю кількість балів в кінці місяця можна ще додатково докупити дрони. Наприклад, держава надає 10 дронів, а "балів" вистачає ще на 5 – 7 безпілотників.

Цього місяця (жовтень 2024 року – 24 Канал) ми змогли зекономити 30% чи навіть 40 % коштів батальйону. Ми їх пустили в інші напрямки, які потрібно розвивати. Однак тут є два табори: одні кажуть, що це класно, а інші, що ні. Військові, які отримують з цього бонуси, кажуть, що це класно. Особисто я дуже задоволений,

– підкреслив Верес.

Командир батальйону також розповів, що загалом зараз він не бачить переваги у дронах в українській армії. Передача безпілотників його батальйону здійснюється за кошт волонтерських громад. Однак держава також допомагає українським військовим.

Нам нормально перепадає дронів від країни, але переваги я не бачу. Якщо зараз забрати у мене волонтерську спільноту, громади, просто небайдужих людей, міста, села, які нам дають донати, субвенції на наш підрозділ, то я взагалі не бачу переваги дронів,

– зазначив Верес.

Він пояснив, що якщо росіяни запускають за день 50 ударних безпілотників, то його батальйон 20. Командир батальйону знає ціни на всі дрони, автомобілі, радіостанції і т.д., адже він просить допомоги.

В нас немає вибору. Я хочу, щоб мої люди були живі, тому я маю просити,

– наголосив командир батальйону.

Попри це Верес наголосив, що його підрозділ не бідує. Якби 90% підрозділів Збройних Сил України були такими, як його, все було б чудово. Чим більше армію будуть дооснащувати – тим краще ЗСУ будуть знищувати ворога.

Зауважте! Володимир Зеленський на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій заявив, що Україна здатна виробляти 4 мільйони дронів щороку, з яких вже законтрактовано 1,5 мільйона.

Найголовнішим залишаються розвиток нових проєктів та технологій, що є важко та дорого.

"Ти можеш витратити декілька мільйонів гривень, а воно не спрацювало. Або зараз не працює. Це образливо. Через це ти не завжди одним із перших можеш цим користуватись. Ти чекаєш, хтось це закупить, хтось зробить, потім по дружбі ти у нього попросиш пораду. А вже пройшло, блін, 4 місяці. Потім ще 2 місяці чекаєш, поки воно виробляється. Місяць літаєш, а воно вже н*хрен нікому не потрібно, бо воно вже не діє", – додав командир батальйону.