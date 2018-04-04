Кириллица – как РПЦ, – экс-нардеп объяснил, почему надо переходить на латиницу

Идея главы украинского МИД Павла Климкина по внедрению в Украине латинице расколола социум на два лагеря. Сторонники и противники такого предложения выдвигают свои аргументы "за" и "против". Об этом говорится в статье Натальи Лебедь для 24 Канала.

Так, народный депутат предыдущих созывов Андрей Шкиль убежден в том, что "в НАТО и ЕС общественное мнение толкала кремлевская агрессия. К латиницы толкает все то же, плюс необходимость возвращения в европейский культурный дом. Можно квартирантами, но лучше совладельцами".

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Кириллица как РПЦ – канонизируется ветхую экзистенцию под кремлевской бузиной. Кажется, и ароматная, и тень дает, но плод – ядовитый, а запах дурманит,

– добавляет Шкиль.

Таким образом, переход на латиницу знаменовал бы собой окончательный порыв с советским, а также более древним – колониальным – прошлым Украины, когда та была частью Российской империи. Так, по крайней мере, считают сторонники подобного проекта.

Более узнайте из публикации: Perekhodymo na latynku: будут украинцы писать латиницей