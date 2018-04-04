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Кирилиця – як РПЦ, – екс-нардеп пояснив, чому треба переходити на латинку

292 Читать новость на русском
Як писати українською латинкою
Як писати українською латинкою / latynka.tak.today

Ідея глави українського МЗС Павла Клімкіна щодо впровадження в Україні латиниці розколола соціум на два табори. Прихильники та противники такої пропозиції висувають свої аргументи "за" та "проти". Про це йдеться у статті Наталії Лебідь для 24 каналу.

Так, народний депутат попередніх скликань Андрій Шкіль переконаний у тому, що "до НАТО і ЄС суспільну думку штовхала кремлівська агресія. До латинки штовхає все те ж, плюс необхідність повернення до європейського культурного дому. Можна квартирантами, але краще співвласниками".

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Кирилиця як РПЦ – канонізує благеньку екзистенцію під кремлівською бузиною. Здається, і духмяна, і тінь дає, але плід – отруйний, а запах дурманить,
– додає Шкіль.

Таким чином, перехід на латиницю знаменував би собою остаточне поривання з радянським, а також більш давнім – колоніальним – минулим України, коли та була частиною російської імперії. Так, принаймні, вважають прихильники подібного проекту.

Більше дізнайтеся з публікації: Perekhodymo na latynku: чи будуть українці писати латинкою

Теги: Новини політики Новини України мовне питання
Джерело: 24 Канал
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