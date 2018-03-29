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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Перехід на "латинку": В’ятрович вказав на небезпеку такого рішення

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Володимир В'ятрович
Володимир В'ятрович

Якщо в Україні замість кирилиці введуть латиницю, це може посилити русифікацію в країні.

У цьому переконаний керівник Українського інституту національної пам’яті історик Володимир В’ятрович.

"Останні роки дедалі більше російськомовних громадян переходять на українську. Запровадження латинки створить додатковий бар‘єр і зупинить багатьох із них. Більш того, така зміна може спровокувати рух в протилежному напрямку - звична кирилична російська для багатьох (особливо, старших людей) буде простішою у використанні, ніж незнайома латинська українська", – переконаний В’ятрович.

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Згодом В'ятрович додав, що в світі є дві успішні історії переходу на латиницю – у Туреччині та частково Казахстані.

"Швидкість (здійснено протягом 2 місяців) та ефективність реформи забезпечив політичний режим тодішньої Туреччини – авторитаризм на чолі з Ататюрком. Тому в Казахстані теж є шанси на успішну відмову від кирилиці. В Україні – ні, адже ми будуємо демократичну систему", – зазначив історик.

Один з варіантів переходу на латиницю

При цьому щодо головного аргументу прихильників такого переходу – "відмова від кирилиці відгородить нас від Росії і наблизить до Європи", у В'ятровича теж є заперечення.

"Варіант плавного переходу, із паралельним використанням кирилиці та латинки, означатиме фактичну тримовність в країні – дві українські та російська. То ж просто отримаємо ще одну лінію розрізнення, яка ніяк не допоможе спільному руху до Європи", – наголосив В'ятрович.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Павло Клімкін вирішив розпочати дискусію щодо введення латиниці.

Теги: Новини політики Новини України Володимир В'ятрович мовне питання
Джерело: 24 Канал
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