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Переход на латиницу: Вятрович указал на опасность такого решения

204 Читати новину українською
Владимир Вятрович
Владимир Вятрович

Если в Украине вместо кириллицы введут латиницу, это может усилить русификацию в стране.

В этом убежден руководитель Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович.

"Последние годы все больше русскоязычных граждан переходят на украинский. Введение латиницы создаст дополнительный барьер и остановит многих из них. Более того, такое изменение может спровоцировать движение в противоположном направлении – привычный кириллический русский для многих (особенно пожилых людей) будет проще, чем незнакомый латинский украинский", – убежден Вятрович.

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Впоследствии Вятрович добавил, что в мире есть две успешные истории перехода на латиницу – в Турции и частично в Казахстане.

"Скорость (осуществлена в течение 2 месяцев) и эффективность реформы обеспечил политический режим тогдашней Турции – авторитаризм во главе с Ататюрком. Поэтому в Казахстане тоже есть шансы на успешный отказ от кириллицы. В Украине – нет, ведь мы строим демократическую систему", – отметил историк.

Один из вариантов перехода на латиницу

При этом в отношении главного аргумента сторонников такого перехода – "отказ от кириллицы оградит нас от России и приблизит к Европе", у Вятровича тоже есть возражения.

"Вариант плавного перехода, с параллельным использованием кириллицы и латиницы, будет означать фактическое трехъязычие в стране – две украинских и русский. Так просто получим еще одну линию различия, которая никак не поможет совместному движению в Европу", – отметил Вятрович.

Напомним, недавно министр иностранных дел Павел Климкин решил начать дискуссию о введении латиницы.

Теги: Новости политики Новости Украины языковый вопрос Владимир Вятрович
Источник: 24 Канал
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