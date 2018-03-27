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Климкин начал дискуссию о введении в Украине латиницы

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Введение в Украине латиницы
Введение в Украине латиницы / rivnepost.rv.ua

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин решил начать дискуссию о введении латиницы.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал на своей странице в Facebook.

В дружеской беседе историк и журналист из Польши Земовит Щерек спросил, почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу. Наша цель – формирование украинской политической нации, поэтому должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать? Каково ваше мнение об этом?
– спросил у украинцев Климкин.

Кроме этого, министр иностранных дел рассказал, что разговаривал с представителями стран Центральной Европы о судьбе региона и роли Украины в центральноевропейском сообществе. Среди собеседников были журналисты, писатели, бывшие политики. Климкин отметил, что дискуссия была глубокой и нужной.

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"Считаю, что мы действительно мало внимания уделяем нашей региональной динамике. Я абсолютно убежден, что Центральная Европа может полностью возродиться только после освобождения Украины от постсоветскости. Только в таком случае это будет цельный, самодостаточный и успешный проект", – добавил Павел Климкин.

Напомним, в конце февраля в Казахстане отказались от кириллицы в пользу латиницы.

Теги: Новости Украины Образование Павел Климкин Новости культуры языковый вопрос
Источник: 24tv.ua
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