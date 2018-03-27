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Визит Климкина в Нью-Йорк отменен

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин / slovoidilo.ua

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 27-28 марта должен был прибыть в Нью-Йорк с рабочим визитом. Однако, сегодня, 27 марта, пресс-служба министерства сообщила, что визит отменен.

Запланированный на 27-28 марта визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Нью-Йорк отменен,
– говорится в сообщении.

Как сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, отмена визита связана с ухудшением состояния здоровья министра.

Вскоре, сам министр опубликовал сообщение в своем Twitter, где отметил, что заболел.

"Жаль, заболел, не попал в Нью-Йорк. Будьте бдительны и одевайтесь, погода еще весенне-зимняя. Дома тоже работается. За несколько дней точно поправлюсь", – написал Климкин.

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Напомним, Павел Климкин 27-28 марта совершит рабочий визит в Нью-Йорк для участия в открытых дебатах Совета безопасности ООН "Совместные действия для повышения эффективности операций ООН по поддержанию мира". Также был запланирован ряд встреч министра с иностранными партнерами и руководством ООН.

Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины Павел Климкин
Источник: 24 Канал
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