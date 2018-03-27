Візит Клімкіна до Нью-Йорка скасовано

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 27-28 березня мав прибути до Нью-Йорка з робочим візитом. Проте, сьогодні, 27 березня, прес-служба міністерства повідомила, що візит скасовано.

Запланований на 27-28 березня візит міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до Нью-Йорка скасовано,

– йдеться в повідомленні.

Як повідомила агентству "Інтерфакс" речниця МЗС Мар'яна Беца, скасування візиту пов'язано з погіршенням стану здоров'я міністра.

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Нагадаємо, Павло Клімкін 27-28 березня мав здійснить робочий візит до Нью-Йорка для участі у відкритих дебатах Ради безпеки ООН "Спільні дії для підвищення ефективності операцій ООН з підтримання миру". Також було заплановано низка зустрічей міністра з іноземними партнерами та керівництвом ООН.