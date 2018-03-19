Клімкін зробив Великобританії цікаву пропозицію

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував своєму колезі з Великобританії Борису Джонсону працевлаштувати 23 висланих з Росії британських дипломатів.

Відповідну пропозицію Клімкін висловив у Twitter.

"Пропоную Борису Джонсону працевлаштувати 23 британських дипломатів у Києві та відновити роботу консульської секції: українці будуть раді знову отримувати британські візи швидко і не через Варшаву", – написав він.

Пропоную Борису Джонсону працевлаштувати 23 британських дипломатів у Києві та відновити роботу консульської секції: українці будуть раді знову отримувати британські візи швидко і не через Варшаву. І Джудіт буде допомога. ;-) — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18 березня 2018 р.

Нагадаємо, Росія вирішила вислати з своєї території британських дипломатів та припинила діяльність на території Федерації Британської Ради. Це трапилося через скандал довкола отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля.