Климкин сделал Великобритании интересное предложение
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил своему коллеге из Великобритании Борису Джонсону трудоустроить 23 высланных из России британских дипломатов.
Соответствующее предложение Климкин выразил в Twitter.
"Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломатов в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву", – написал он.
Напомним, Россия решила выслать со своей территории британских дипломатов и прекратила деятельность на территории Федерации Британского Совета. Это случилось из-за скандала вокруг отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля.
Источник: 24 Канал
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