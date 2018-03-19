Климкин сделал Великобритании интересное предложение

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил своему коллеге из Великобритании Борису Джонсону трудоустроить 23 высланных из России британских дипломатов.

Соответствующее предложение Климкин выразил в Twitter.

"Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломатов в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву", – написал он.

Пропоную Борису Джонсону працевлаштувати 23 британських дипломатів у Києві та відновити роботу консульської секції: українці будуть раді знову отримувати британські візи швидко і не через Варшаву. І Джудіт буде допомога. ;-) — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18 березня 2018 р.

Напомним, Россия решила выслать со своей территории британских дипломатов и прекратила деятельность на территории Федерации Британского Совета. Это случилось из-за скандала вокруг отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля.