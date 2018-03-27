Клімкін розпочав дискусію про введення в Україні латиниці

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вирішив розпочати дискусію щодо введення латиниці.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав на своїй сторінці у Facebook.

У дружній розмові історик та журналіст з Польщі Зємовіт Щерек запитав, чому б Україні не ввести поряд з кирилицею латиницю. Наша мета – формування української політичної нації, тому маємо працювати на те, що нас об’єднує, а не роз’єднує. З іншого боку, чому б не подискутувати? Яка ваша думка про це?

– запитав в українців Клімкін.

Окрім цього, міністр закордонних справ розповів, що мав розмову з представниками країн Центральної Європи про долю регіону та роль України в центральноєвропейській спільноті. Серед співрозмовників були журналісти, письменники, колишні політики. Клімкін зазначив, що дискусія була глибокою та потрібною.

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"Вважаю, що ми дійсно мало уваги приділяємо нашій регіональній динаміці. Я абсолютно переконаний, що Центральна Європа може повністю відродитися лише після звільнення України від пострадянськості. Лише в такому разі це буде цілісний, самодостатній та успішний проект", – додав Павло Клімкін.

Нагадаємо, наприкінці лютого у Казахстані відмовилися від кирилиці на користь латиниці.