В результате столкновения пострадали сразу 4 человека. Двоих из них госпитализировали с переломами.

К теме Теперь не только медузы: пляжи Бердянска завалило тоннами водорослей – фото, видео

Гидроскутер врезался в "банан"

На место инцидента очевидцы сразу же вызвали 2 бригады скорой. Всего медицинская помощь понадобилась 4 людям:

мужчинам 30 и 41 лет;

43-летней женщине;

9-летнему мальчику.

Двоих пострадавших пришлось госпитализировать в больницу. У 30-летнего мужчины закрытая травма поясничного отдела позвоночника, а у женщины – закрытая травма правого бедра.

Напомним. В курортном Геническе недавно произошла трагедия: в воде погиб 20-летний парень из Днепра. Он катался на катамаране, с которого решил прыгнуть. На мелководье он ударился головой о дно и умер.

Правила поведения на воде

Источник: ГСЧС