Внаслідок зіткнення постраждали одразу 4 людини. Двох з них шпиталізували із переломами.
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На місце інциденту очевидці одразу ж викликали 2 бригади швидкої. Загалом медична допомога знадобилася 4 людям:
- чоловікам 30 та 41 років;
- 43-річній жінці;
- 9-річному хлопчику.
Двох постраждалих довелося шпиталізувати до лікарні. У 30-річного чоловіка закрита травма поперекового відділу хребта, а у жінки – закрита травма правого стегна.
Правила поведінки на воді
Джерело: ДСНС
- Відпочинок на воді повинен бути тільки у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях.
- Безпечніше відпочивати на воді вдень.
- Купатися можна у спокійну і безвітряну погоду з температурою води не нижче +18.
- Не рекомендується купатися поодинці біля крутих, стрімчастих і зарослих берегів.
- Пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина, прозора вода, рівне дно.
- Кататися на човні можна тільки після отримання дозволу та реєстрації у чергового по станції.