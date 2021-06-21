Инцидент произошел вблизи Кирилловки. Полиция Запорожской области сообщила, что "правоохранители присоединились к спасательной операции".
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"Работники сектора полицейской деятельности на воде Запорожского районного управления полиции совместно с сотрудниками ГСЧС обеспечили буксировку пассажирского катера "Ласточка", – говорится в сообщении.
По данным спасателей, "он из-за технической неисправности и непогоды в акватории Утлюцкого лимана не мог самостоятельно причалить к пункту базирования".
Всех пассажиров катера вернули к местам отдыха. Никто из граждан не пострадал,
– подчеркнули в Нацполиции.
Непогода в Кирилловке: главное
- В июне 2021 года Кирилловка страдает от непогоды. В частности, 17 июня поселок городского типа затопило.
- Впоследствии непогода привела к шторму в акватории Азовского моря.
- Вода поглотила местные пляжи и подтопила базы отдыха, расположенные на первой линии у моря.
- Гости курорта рассказали, что непогода испортила отдых и помешала многим планам.
- В то же время люди не теряют надежду и надеются, что погода стабилизируется.