Інцидент стався поблизу Кирилівки. Поліція Запорізької області повідомила, що "правоохоронці долучилися до рятувальної операції".
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"Працівники сектору поліцейської діяльності на воді Запорізького районного управління поліції спільно зі співробітниками ДСНС забезпечили буксування пасажирського катера "Ластівка", – мовиться у повідомленні.
За даними рятувальників, "він через технічну несправність та негоду в акваторії Утлюцького лиману не міг самостійно причалити до пункту базування".
Усіх пасажирів катеру повернули до місць відпочинку. Ніхто з громадян не постраждав,
– наголосили у Нацполіції.
Негода у Кирилівці: головне
- У червні 2021 року Кирилівка потерпає від негоди. Зокрема, 17 червня селище міського типу затопило.
- Згодом негода призвела до шторму в акваторії Азовського моря.
- Вода поглинула місцеві пляжі та підтопила бази відпочинку, розташовані на першій лінії біля моря.
- Гості курорту розповіли, що негода зіпсувала відпочинок та завадила багатьом планам.
- Водночас люди не втрачають надію і сподіваються, що погода стабілізується.