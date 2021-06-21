Інцидент стався поблизу Кирилівки. Поліція Запорізької області повідомила, що "правоохоронці долучилися до рятувальної операції".

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"Працівники сектору поліцейської діяльності на воді Запорізького районного управління поліції спільно зі співробітниками ДСНС забезпечили буксування пасажирського катера "Ластівка", – мовиться у повідомленні.

За даними рятувальників, "він через технічну несправність та негоду в акваторії Утлюцького лиману не міг самостійно причалити до пункту базування".

Усіх пасажирів катеру повернули до місць відпочинку. Ніхто з громадян не постраждав,

– наголосили у Нацполіції.

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