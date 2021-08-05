Видео появилось в сети 5 августа. Оно сильно возмутило пользователей.

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Как пиво оказалось в детских руках

Взрослые оставили полулитровую стеклянную бутылку с пивом в доступном месте. Она стояла вместе с другими вещами рядом с ребенком. В сети сообщили, что с мальчиком были родители. Однако точно это неизвестно, ведь сами родственники никак не комментировали ситуацию.

Взрослые говорили, не обращая внимание на то, чем занят ребенок. Уже после того, как мальчик сделал несколько глотков, мужчина обернулся и забрал у него бутылку.

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