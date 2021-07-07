К правоохранителям обратились спасатели, которые сообщили о том, что вблизи базы отдыха "Диана" потерялся мужчина. Впоследствии его нашли без сознания.

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Что известно о пострадавшем

Инцидент произошел 6 июля примерно в 19:00. Погибшим оказался 17-летний житель Херсонской области. Он приехал в Кирилловку на отдых вместе с друзьями.

Для того, чтобы установить причину смерти, тело подростка направили на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительная причина смерти – утопление.

Ребята пошли купаться в море и один из них исчез. Очевидцы увидели тело парня в воде и вытащили его на берег,

– рассказали в полиции.

Сейчас по делу открыто уголовное производство и начато досудебное расследование.

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Обратите внимание! В ГСЧС отмечают, что следует купаться только в разрешенных местах. Кроме этого, температура воды должна составлять не менее 18 градусов тепла.