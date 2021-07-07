До правоохоронців звернулися рятувальники, які повідомили про те, що поблизу відпочинкової бази "Діана" загубився чоловік. Згодом його знайшли непритомним.
До теми Трагедія в курортній Кирилівці: молодого хлопця вбило струмом
Що відомо про потерпілого
Інцидент трапився 6 липня приблизно о 19:00. Загиблим виявився 17-річний мешканець Херсонської області. Він приїхав у Кирилівку на відпочинок разом із друзями.
Для того, щоб встановити причину смерті, тіло підлітка направили на судово-медичну експертизу. Попередня причина смерті – утоплення.
Хлопці пішли купатися у море й один із них зник. Очевидці побачили тіло парубка у воді та витягли його на берег,
– розповіли у поліції.
Наразі у справі відкрито кримінальне провадження й розпочато досудове розслідування.
Дізнайтеся більше Як безпечно купатись у водоймах