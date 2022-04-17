Российская техника оцепила поселок
По информации местных журналистов, российские военные зашли в село и проводят обыски по домам местных жителей.
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Воскресное утро в поселке началось со взрывов. Около восьми утра в Кирилловке прогремели мощные взрывы. Техника оккупантов оцепила поселок,
– говорится в сообщении.
Главу поселкового совета похитили
Впоследствии Кирилловский поссовет подтвердил о задержании поселкового главы оккупантами.
Примерно в 13.00 военные Российской Федерации из помещения Кирилловского поселкового совета вывели председателя совета Малеева Ивана Владимировича. Его посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Как было сказано – в комендатуру Мелитополя,
– говорится в сообщении.
Ранее Иван Малеев сообщал, что время от времени в поселок приезжают российские военные и "общаются" с органами местного самоуправления.
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