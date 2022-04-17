Російська техніка оточила селище

За інформацією місцевих журналістів, російські військові зайшли до села та проводять обшуки по домівках місцевих мешканців.

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Недільний ранок у селищі розпочався з вибухів. Близько восьмої ранку в Кирилівці прогриміли потужні вибухи. Техніка окупантів оточила селище,

– йдеться в повідомлення.

Голову селищної ради викрали

Згодом Кирилівська селищна рада підтвердила про затримання селищного голови окупантами.

Приблизно о 13.00 військові Російської Федерації з приміщення Кирилівської селищної ради вивели голову ради Малєєва Івана Володимировича. Його посадили в машину та вивезли в невідомому напрямку. Як було сказано – в комендатуру Мелітополя,

– йдеться в повідомленні.

Раніше Іван Малєєв повідомляв, що час від часу до селища приїздять російські військові та "спілкуються" з органами місцевого самоврядування.

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