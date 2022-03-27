Спасатели подчеркивают, что на страшных пожарищах, остающихся после поджигателей сухостоя, практически невозможно выжить ни одному существу. Впрочем, бывают и счастливые случаи.
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Зайчонок выскочил из ада к спасателям
В ГСЧС рассказывают, что этот крохотный ушастик сам выскочил из ада прямо под ноги спасателю пожарной части города Бобринец. Сотрудник передал зайчика водителю пожарного автомобиля, чтобы он оставался в безопасности. Между тем спасатели продолжали более двух часов тушить пожар площадью около 1,5 гектара.
Кроха была в безопасности, как у бога за пазухой. А должен быть у своей мамы, вместе с братиками-сестричками,
– отмечают спасатели.
Животное отвезли в спасательную часть. Там о нем заботятся сотрудники ГСЧС.
Зайцу удалось спастись от огня / Фото ГСЧС
Зайцу удалось спастись от огня / Фото ГСЧС
Зайцу удалось спастись от огня / Фото ГСЧС
На Львовщине сгорел 31 гектар леса из-за сжигания травы – смотрите видео: