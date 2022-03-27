Рятувальники наголошують, що на страшних згарищах, які залишаються після паліїв сухостою, практично неможливо вижити жодній істоті. Втім, бувають і щасливі випадки.
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Зайченя вискочило з пекла до рятувальників
У ДСНС розповідають, що цей крихітний вухань сам вискочив з пекла прямо під ноги рятувальнику пожежної частини міста Бобринець. Співробітник передав зайчика водієві пожежного автомобіля, щоб він залишався у безпеці. Тим часом рятувальники продовжували протягом понад двох годин гасити пожежу площею близько 1,5 гектара.
Крихітка була у безпеці, як у бога за пазухою. А мала б бути біля своєї мами, разом із братиками-сестричками,
– зазначають рятувальники.
Тваринку відвезли до рятувальної частини. Там ним опікуються співробітники ДСНС.
Зайченяті вдалося врятуватися від вогню / Фото ДСНС
Зайченяті вдалося врятуватися від вогню / Фото ДСНС
Зайченяті вдалося врятуватися від вогню / Фото ДСНС
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