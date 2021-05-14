В Кировоградской области в суде будут рассматривать дело бывшей сотрудницы прокуратуры. Она получала деньги за влияние на принятие нужных судебных решений.

Генеральная инспекция Офиса генпрокурора уже направила обвинительный акт в суд. Речь идет о получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения судьями.

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За влияние на суд прокурор просила тысячу долларов

Прокурор оценила свои услуги в тысячу долларов. За это она обещала решить вопрос относительно приговора в Кропивницком апелляционном суде. Изначально она получила 500 долларов в американской валюте.

Досудебное расследование осуществляли следователи Государственного бюро расследований, а также главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

В Одесской области на получении взятки поймали полицейского

Отметим, что ранее в Одесской области на взятке попался сотрудник Нацполиции. Он требовал 1,5 тысячи долларов за то, чтобы не вносить данные в Единый реестр досудебных решений. Дело касалось хищения средств во время ремонта дорог. За это недобросовестный страж порядка может оказаться за решеткой на срок от 5 до 10 лет.

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