Глава ОВА Андрей Райкович рассказал, что, к сожалению, Кировоградщина имела неспокойную ночь тоже. Вражеские ракеты попали в инфраструктуру аэродрома Александрии.
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Последствия обстрелов
К сожалению, в результате обстрела погибли люди. Также есть пострадавшие.
На месте происшествия до сих пор проводятся спасательные работы. Пожар удалось ликвидировать.
Глава ОВА об обстрелах: смотрите видео
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